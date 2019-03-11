Примадонна появилась на юбилейном
концерте Валерия Леонтьева в дерзком мини. Смелый наряд Аллы Пугачевой оценили
не все.
Примадонна появилась на юбилейном
концерте Валерия Леонтьева в дерзком мини. Смелый наряд Аллы Пугачевой оценили
не все.
Алла Борисовна появилась
в Кремлевском дворце в очень коротком платье черного цвета, ее образ дополнили плотные
гольфы и ботфорты на высоких каблуках в тон. На плечи звезда накинула удлиненный
алый пиджак.
После того, как фото с
мероприятия попали в Сеть, молодежный лук Пугачевой стал предметом бурного
обсуждения. Интернет-обыватели
отмечали, что 69-летняя Примадонна совершила большую ошибку, выбрав наряд,
открывающий ноги. Некоторым пользователям соцсетей торчащие колени Аллы Борисовны показались некрасивыми,
также звезду упрекали в излишней худобе.
"Как же Пугачева страшна
со своими атрозными коленками .Ножки похожи, как у козы рожки (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", "Жуткое зрелище: Пугачева в мини. На юбелейном
концерте может в бикини ее увидим", "а уж Пугачевой неужели ник то не может
подсказать, что стыдно так одеваться в таком возрасте и показывать искореженные
ноги?", "да уж ,действительно,страшнА стала ,а одеваться никогда не
умела,то всю молодость в балахоне пробегала ,то сейчас под старость опомнилась,
при молодом муженьке,стала одеваться как тинейджерка "сзади
пионерка,спереди пенсионерка" ахах страх божий,возраст свой надо уважать,
а не издеваться над ним...:((", "Аллу будто эксгумировали с ближайшего
кладбища. Что она – нелепа до безобразия", – рассуждал народ.
Меж тем, преданные
поклонники встали на защиту Примадонны. Отмечалось, что похудела
из-за серьезного заболевания – сахарного диабета.
"Молодец АБП. Дает недоумкам
и ущербным бабенкам выпустить пар. Если уж у них-убогих-жизнь не удалась-пусть
гадости пишут в адрес красивой и счастливой женщины", – отметил фанат.