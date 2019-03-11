Примадонна появилась на юбилейном концерте Валерия Леонтьева в дерзком мини. Смелый наряд Аллы Пугачевой оценили не все.

Примадонна появилась на юбилейномконцерте Валерия Леонтьева в дерзком мини. Смелый наряд Аллы Пугачевой оценилине все.Алла Борисовна появиласьв Кремлевском дворце в очень коротком платье черного цвета, ее образ дополнили плотныегольфы и ботфорты на высоких каблуках в тон. На плечи звезда накинула удлиненныйалый пиджак.После того, как фото смероприятия попали в Сеть, молодежный лук Пугачевой стал предметом бурногообсуждения. Интернет-обывателиотмечали, что 69-летняя Примадонна совершила большую ошибку, выбрав наряд,открывающий ноги. Некоторым пользователям соцсетей торчащие колени Аллы Борисовны показались некрасивыми,также звезду упрекали в излишней худобе."Как же Пугачева страшнасо своими атрозными коленками .Ножки похожи, как у козы рожки (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", "Жуткое зрелище: Пугачева в мини. На юбелейномконцерте может в бикини ее увидим", "а уж Пугачевой неужели ник то не можетподсказать, что стыдно так одеваться в таком возрасте и показывать искореженныеноги?", "да уж ,действительно,страшнА стала ,а одеваться никогда неумела,то всю молодость в балахоне пробегала ,то сейчас под старость опомнилась,при молодом муженьке,стала одеваться как тинейджерка "сзадипионерка,спереди пенсионерка" ахах страх божий,возраст свой надо уважать,а не издеваться над ним...:((", "Аллу будто эксгумировали с ближайшегокладбища. Что она – нелепа до безобразия", – рассуждал народ.Меж тем, преданныепоклонники встали на защиту Примадонны. Отмечалось, что похуделаиз-за серьезного заболевания – сахарного диабета."Молодец АБП. Дает недоумками ущербным бабенкам выпустить пар. Если уж у них-убогих-жизнь не удалась-пустьгадости пишут в адрес красивой и счастливой женщины", – отметил фанат.