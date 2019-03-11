В Германии преемница Ангелы Меркель позволила себе пошутить. Да так, что поначалу могло сложиться впечатление, что будущее ее карьеры перечеркнуто.

В Германии преемница Ангелы Меркель позволила себе пошутить. Да так, что поначалу могло сложиться впечатление, что будущее ее карьеры перечеркнуто. Мы говорим об Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая недавно сменила Ангелу Меркель на посту лидера партии правящей коалиции ХДС, о той самой Крамп-Карренбауэр, которую прочат в канцлеры Германии после Меркель.Чтобы понять, что произошло, важно помнить, что Крамп-Карренбауэр — мать троих детей, католичка, сторонница традиционных взглядов на семью. Родилась в провинциальном городке Фельклинген, что на границе с Францией, получила хорошее образование и к столичным либеральным играм в половые ориентации относится снисходительно. А недавно позволила себе даже пошутить на эту тему, что вызвало бурю критики.Вообще если мы говорим о немецком юморе, то важно понимать, что он своеобразен, явно отличается от английского или французского и часто может восприниматься как грубоватый.Скажем, пример характерной немецкой шутки. Славный рыцарь Готфрид облачился в доспехи и решил съехать в своем замке по перилам. Но поскольку между пластинами железных лат была щель, а из перил торчал гвоздик, сейчас рыцарь поет в церковном хоре для мальчиков. Не столь изящно, но юмор ниже пояса вполне типичен для Германии. Например, франкфуртские сосиски, длина которых по классическому стандарту — 20 сантиметров , немцы в шутку называют mannerstolz — "мужская гордость".Не так прямолинейно шутит Аннегрет Крамп-Карренбауэр, ведь в Германии, чем ближе к границе с Францией, а она именно оттуда, юмор становится все же чуть тоньше. В нем появляется ирония. И даже сарказм. Вот именно такая шутка и стала для фрау Крамп-Карренбауэр рискованной. Шутка про туалеты для "третьего пола", что стали появляться в Германии.Для отдельных кабинкок для интерсексуалов — то есть тех, кто затрудняется выбрать между "М" и "Ж", — разработали даже специальный логотип. Ассиметричный. Одна половина — от мужчины, другая — от женского силуэта. Косовато как-то, но лучше не придумали. И вот Аннегрет Крамп-Карренбауэр пошутила в эфире телеканала Südwestrundfunk так: "Вы только посмотрите на сегодняшних мужчин. Тот из вас, кто недавно был в Берлине, знаком с фракцией "Латте макиато", что вводит туалеты для третьего пола. Это для мужчин, которые не знают, имеют ли они еще право писать стоя или уже должны это делать сидя".Вообще смешно. И к тому же важно понимать контекст. Сейчас в Германии — пора карнавалов. Это средневековая традиция, на карнавалах принято шутить и — вполне допустим даже так называемый "здоровый юмор". А в этом смысле у Аннегрет Крамп-Карренбауэр вполне себе крепкая репутация. Дама гордится карнавальным орденом "Против звериной серьезности", который ей как-то вручили, и с улыбкой относится к собственному прозвищу "Мисс гомофобия-2018", что запустили в Сети.Чувство юмора преемницы Меркель на сей раз в Германии тоже оценили не все. "Абсолютно неуважительной" по отношению к интерсексуалам счел эти слова лидер социал-демократов Германии Ларс Клингбайль. А предводитель трансгендеров Германии — есть и такой — Мари Гюнтер назвала шутку "ущербной", припечатала Аннегрет Крамп-Карренбауэр тем, что та "не поняла проблему", и пристыдила в том, что лидер ХДС впадает в популизм.Словом, скандал вышел грандиозный. Но интересен он не столько как просто очередной проходящий скандал, а тем, что он перерос в решающую битву, где стороны, подняв забрала, демонстрируют схватку, где удары сыплются без оглядки и прямо-таки наотмаш. Тут и усталость от навязчивого диктата меньшинств, и долготерпение. Что прорвалось.В поддержку своему лидеру выступила Христианско-демократическая партия — с убийственным аргументом: если вы требуете не шутить над третьим полом, то вы его тем самым дискриминируете. Да и вправду, если есть шутки над мужчинами и над женщинами, то почему нельзя шутить над теми, кто считает себя ни теми и не другими? Они что, вне поля юмора? А смех не для них? Не покажется ли им это обидным?Все так, но оппоненты требовали от Аннегрет Крамп-Карренбауэр извинений и раскаяния. Не на ту напали. Выступая на съезде родной партии она, наоборот, пошла дальше и назвала немцев "самым судорожно зажатым народом на Земле", добавив: "Перед тем как искусственно начать возмущаться, нужно внимательно разобраться в вопросе". И дальше — уже образно: "ХДС рада веганам и вегетарианцам, но из любителей мяса не будем делать самых страшных преступников страны. У нас другой масштаб мышления".Недавно мы говорили, что маятник в общественных представлениях о норме обязательно качнется назад, а политкорректность и терпимость к извращениям кончатся. Похоже, маятник действительно двинулся обратно. Во всяком случае по опросам журнала Bild, 97% читателей выступили против инициативы запретить детям играть в костюмах индейцев. Мотив инициаторов такого запрета был в том, что национальность нельзя приравнивать к костюмам волков, зайчиков и черепах, которые тоже любят дети.Преемница Меркель на посту лидера ХДС выступила за здравый смысл и здесь. "Я хочу видеть Германию, в которой детям позволено оставаться детьми. Трехлетние дети должны на улице играть в ковбоев и индейцев без того, чтобы кто-то им объяснял, что культурные вопросы требуют деликатного отношения. То, что мы сейчас видим, — сумасшествие. У меня складывается впечатление, что у нас в стране больше не осталось настоящих проблем. Иначе я не могу объяснить, почему такая глупость обсуждается с такой серьезностью", — заявила она.Впрочем, вся эта дискуссия — лишь поверхностная рябь политического процесса, что идет сейчас в Германии.