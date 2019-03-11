Первая партия зенитных ракетных комплексов Бук-М3 встанет на вооружение сорок первой армии, что в Сибири, в 2019 году. Экипажи ЗРК уже проходят подготовку в оренбургском учебном центре ПВО.

Первая партия зенитных ракетных комплексов "Бук-М3" встанет на вооружение сорок первой армии, что в Сибири, в 2019 году. Экипажи ЗРК уже проходят подготовку в оренбургском учебном центре ПВО, пишет агентство ТАСС со ссылкой на командующего армией Якова Резанцева.Тактико-технические характеристики модификации М3 не разглашаются, зато известно, на что способна ее экспортная версия – "Викинг". Так, радиус действия ЗРК достигает 65 километров, а количество целей, которые одновременно может обстрелять одна пусковая установка, увеличилось до 6.Ранее сообщалось, что на испытаниях ЗРК уверенно сбивала практически любые цели: от самолетов до боеголовок баллистических ракет, причем на сверхмалой высоте – до 5 метров над землей.