Российский конькобежец Денис Юсков одержал победу в общем зачете Кубка мира на дистанции 1500 метров. Это стало известно после того, как на заключительном этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити он финишировал третьим.

Российский конькобежец Денис Юсков одержал победу в общем зачете Кубка мира на дистанции 1500 метров. Это стало известно после того, как на заключительном этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити он финишировал третьим.Результат Юскова в заезде составил 1 минуту 41,499 секунды. Первое время продемонстрировал конькобежец из Нидерландов Кьелд Нейс, установивший новый мировой рекорд на данной дистанции – 1 минута 40,176 секунды. Ранее достижение принадлежало как раз Юскову. Второе же время у еще одного голландца Томаса Крола (1.40,541).Таким образом, бронза этапа позволила Юскову набрать 319 очков в общем зачете Кубка мира и выиграть турнир. Следом за ним расположился Ким Мин Сок из Южной Кореи (279 очков), а также ранее уже упоминавшийся Кьелд Нейс, набравший 274 балла.