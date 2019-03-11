Самолет врезался в дерево и упал на дорогу, едва не задев трибуну со зрителями во время авиашоу. В результате инцидента, снятого на видео с нескольких ракурсов, погибли пилот – основатель собственной летной школы, и механик.

Зрители, собравшиеся, чтобы посмотреть выступления в рамках Национального чемпионата по мотоспорту в Гватемале, стали очевидцами авиакатастрофы. Организаторы мероприятия решили разнообразить мероприятие авиационным шоу, закончившимся гибелью двух человек.По данным местных СМИ, в минувшее воскресенье, 10 марта, поршневой самолет T-28 Trojan под управлением Родриго Ибаргуен выполнял летную программу. В ходе исполнения одного из элементов пилот допустил столкновение с деревом, едва не задев трибуну с людьми, после чего воздушное судно рухнуло на дорогу.От полученных травм летчик скончался. Вторым погибшим стал авиационный механик Пабло Гийен, которого Ибаргуен взял с собой в полет.Известно, что Родриго Ибаргуен являлся основателем летной школы G4 Team, и в прошлом уже имел на своем счету авиационные происшествия в 2015 и 2017 годах.Прототип разбившегося самолета North American T-28 Trojan впервые поднялся в воздух в 1949 году, серийно производился в США в период с 1950 по 1957 годы. Использовался в качестве учебно-тренировочного самолета и при антипартизанских операциях.