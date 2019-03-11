Народный артист СССР Василий Лановой опроверг сообщения СМИ о том, что он находится в больнице.

Народный артист СССР Василий Лановой опроверг сообщения СМИ о том, что он находится в больнице.Как передает РИА Новости, 85-летний актёр сообщил, что "это глупости, не слушайте их, всё хорошо, я дома".Ранее его супруга, народная артистка РФ Ирина Купченко рассказала, что ее муж лег в больницу на четыре дня на плановую диспансеризацию из-за скачков давления.В конце февраля Лановой не смог принять участие в спектакле "Посвящение Еве" в Вахтанговском театре из-за плохого самочувствия.