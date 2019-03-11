Страшное и странное происшествие случилось на юге столицы. Загадочная смерть молодых женщины и мужчины расследуется правоохранителями.

Страшноеи странное происшествие случилось на юге столицы. Загадочная смерть молодых женщиныи мужчины расследуется правоохранителями.Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 марта в одной изквартир многоэтажки. 31-летняя женщина уложила спать своего девятилетнего сына,выключила у него свет и тоже отправилась ложиться.Вместе с хозяйкой квартиры в другой комнате спал ее29-летний возлюбленный, с которым они жили долгое время. Утром мальчик,которого взрослые не разбудили, проснулся сам и зашел к ним в комнату.Перед ребенком открылась страшная картина – его мать имужчина лежали на кровати мертвыми, передает Telegram-канал Mash. Странно то, что никаких поврежденийна теле, алкоголя или наркотиков в крови скончавшейся пары обнаружено не было.Предварительную причину смерти установить не удается.Ребенка отправили к его родному отцу. В полиции начинают расследованиезагадочной смерти в Москве. Отмечается, что женщина была на четвертом месяцебеременности.Напомним, страшная трагедия разыгралась в ноябре прошлого года вТатарстане. Там 32-летнюю женщину обвинили в убийстве бывшего мужа. Какустановили следователи, она пришла в дом экс-супругу, когда тот спал.Гостья дважды ударила хозяина топором по шее. Затем сбросилатело в подпол и расчленила при помощи топора и болгарки. Останки обнаружилиполицейские.