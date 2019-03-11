Страшное
и странное происшествие случилось на юге столицы. Загадочная смерть молодых женщины
и мужчины расследуется правоохранителями.
Страшное
и странное происшествие случилось на юге столицы. Загадочная смерть молодых женщины
и мужчины расследуется правоохранителями.
Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 марта в одной из
квартир многоэтажки. 31-летняя женщина уложила спать своего девятилетнего сына,
выключила у него свет и тоже отправилась ложиться.
Вместе с хозяйкой квартиры в другой комнате спал ее
29-летний возлюбленный, с которым они жили долгое время. Утром мальчик,
которого взрослые не разбудили, проснулся сам и зашел к ним в комнату.
Перед ребенком открылась страшная картина – его мать и
мужчина лежали на кровати мертвыми, передает Telegram-канал Mash. Странно то, что никаких повреждений
на теле, алкоголя или наркотиков в крови скончавшейся пары обнаружено не было.
Предварительную причину смерти установить не удается.
Ребенка отправили к его родному отцу. В полиции начинают расследование
загадочной смерти в Москве. Отмечается, что женщина была на четвертом месяце
беременности.
Напомним, страшная трагедия разыгралась в ноябре прошлого года в
Татарстане. Там 32-летнюю женщину обвинили в убийстве бывшего мужа. Как
установили следователи, она пришла в дом экс-супругу, когда тот спал.
Гостья дважды ударила хозяина топором по шее. Затем сбросила
тело в подпол и расчленила при помощи топора и болгарки. Останки обнаружили
полицейские.