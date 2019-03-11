Боеспособность украинской армии поддерживают при помощи просроченных продуктов. Народная милиция Луганска со ссылкой на свои источники сообщает, испорченные консервы войска получают уже несколько недель, а пластиковая посуда давно перестала быть одноразовой.

Боеспособность украинской армии поддерживают при помощи просроченных продуктов. Народная милиция Луганска со ссылкой на свои источники сообщает, испорченные консервы войска получают уже несколько недель, а пластиковая посуда давно перестала быть одноразовой.В украинской армии пытаются ввести стандарты, которые характерны для сил НАТО, но с финансами туго. Поэтому пластиковые ложки и тарелки используют несколько раз, а в ответ на просьбы сменить посуду командиры советуют покупать всё самим.По данным Луганска, за несколько дней больше десятка силовиков оказались на больничной койке с кишечными инфекциями и пищевыми отравлениями, передает телеканал "Россия 24".