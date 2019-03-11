Воскресная программа 19 тура российской премьер-лиги завершалась матчем в Каспийске, где махачкалинский Анжи принимал московский Локомотив. Столичные железнодорожники увезли с Анжи-Арены 3 очка, выиграв встречу со счетом 2:0.

Воскресная программа 19 тура российской премьер-лиги завершалась матчем в Каспийске, где махачкалинский "Анжи" принимал московский "Локомотив". Столичные железнодорожники увезли с "Анжи-Арены" 3 очка, выиграв встречу со счетом 2:0."Красно-зеленые" открыли счет в матче на 21 минуте после того, как Федор Смолов выдал на Джефферсона Фарфана голевую передачу со своей половины поля и тот, выйдя на рандеву с вратарем, был точен. Точку в матче поставил уже сам Смолов, когда на 80 минуте поединка удвоил преимущество "Локо" благодаря сольному проходу.После выездного успеха подопечные Юрия Семина набрали в турнирной таблице 32 очка и сравнялись по этому показателю со "Спартаком" – команды делят четвертую-пятую строчки РПЛ. "Анжи" же после 19 туров имеет в своем активе 18 баллов и 14 место.