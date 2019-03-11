Представители британской королевской семьи больше не могут спокойно наблюдать за скандалом вокруг герцогини Сассекской. Они просили Меган Маркл о том, чтобы она следовала королевскому протоколу, однако бывшая актриса предпочла решить проблемы по-своему. Теперь они намерены действовать решительно.

Представители британской королевской семьи больше не могут спокойно наблюдать за скандалом вокруг герцогини Сассекской. Они просили Меган Маркл о том, чтобы она следовала королевскому протоколу, однако бывшая актриса предпочла решить проблемы по-своему. Теперь они намерены действовать решительно.Королевский эксперт Ричард Фитцвилльямс напомнил, что сразу после свадьбы принца Гарри и Меган Маркл в прессе стали появляться неприятные сообщения. Многие СМИ утверждали, что бывшая актриса стала устроила истерику из-за того, что ей не разрешили надеть любимую тиару на торжественную церемонию. Репортеры наделили ее скверным характером: она засыпала слуг расспросами в любое время дня и ночи и присылала им по почте подробные инструкции."А еще недавно Vanity Fair опубликовал новость о том, что пара будет воспитывать первенца, не опираясь на гендерные стереотипы. Искаженная версия этого сообщения появилась во многих таблоидах. Я считаю, что это недопустимо и крайне безответственно", – поделился специалист в беседе с Express.co. Кроме того, многие поклонники осудили ее неуважительное отношение к больному отцу.Супруга принца Гарри попыталась ответить на критику репортеров и пользователей и обратилась за помощью к друзьям. Близкие герцогини дали откровенное интервью изданию People. Они сообщили, что беременная женщина переживает очень непростой период. Друзья беспокоились, что стресс может сказаться на здоровье бывшей актрисы и ее наследника."Ее поступок был не согласован с пресс-службой Кенсингтонского дворца. В итоге это привело к тому, что Томас Маркл опубликовал ее личное письмо", – отметил эксперт. В этом послании королевская особа призналась, что ее сердце было разбито после оскорбительных комментариев родственников по телевидению. попросила отца и сводную сестру оставить ее в покое.После случившегося представители королевской семьи приняли серьезные меры. Они предупредили, что все негативные комментарии в официальных аккаунтах будут немедленно удаляться. Более того, если в сообщении звучит угроза жизни и здоровью, то данные этих пользователей будут немедленно отправлены в полицию для расследования.Ричард Фитцвилльямс похвалил решение пресс-службы. Тем не менее специалист отметил, что изучение комментариев на официальном сайте – это всего "лишь капля в море", ведь огромное количество оскорбительных замечаний можно встретить на разных платформах.Он также утверждает, что конфликт герцогини с семьей не будет решен в скором времени. "Вполне очевидно, что этот скандал не будет решен в ближайшем будущем. Сводная сестра герцогини скажет еще много неприятных, обидных слов в адрес родственницы. Саманта является ее главным врагом", – уточнил эксперт.По мнению специалиста, прошлый год все равно очень удачно сложился для бывшей актрисы. "Она является фэшн-иконой для многих. Кроме того, герцогиня уверенно ведет себя на публике и умеет грамотно излагать свою позицию. Меган Маркл и принц Гарри является отличной командой, которая занимается благотворительностью во всем мире. Очевидно, что их вдохновила покойная принцесса Диана", – заключил он.