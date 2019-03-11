Отец малыша ходатайствовал о примирении сторон

Отец малыша ходатайствовал о примирении сторонСледКом по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении молодой матери из Подмосковья, которая насмерть придавила малыша грудью. Отец малыша ходатайствовал о примирении сторон, уголовное преследование прекратили.Напомним, трагедия произошла 1 января. Молодая семья приехала на праздники к родным в Муром. В Новогоднюю ночь мама грудничка немного выпила за столом, а около 2 часов ночи услышала крик ребёнка. Женщина пришла в комнату, положила мальчика на кровать и легла рядом, начав кормить малыша грудью. Проснулась мать уже утром, обнаружив сына мертвым.Пресс-служба Следственного комитета сообщает, что семья, потерявшая малыша, характеризуется положительно и переживает потерю ребенка.