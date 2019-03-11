Сергей Горобченко рассказал о том, что его матери диагностировали онкологическое заболевание. Нине Александровне сделали операцию, буквально отрезав часть лица.

Сергей Горобченко рассказал о том, что его матери диагностировали онкологическое заболевание. Нине Александровне сделали операцию, буквально отрезав часть лица.Сергей Горобченко прославился в 90-ых годах. Высокий статный блондин запомнился многим благодаря ролям мужественных парней из фильмов "Агент национальной безопасности" и "Бумер". Артист отметился и в театральных постановках. Горобченко снимается и сейчас, но делает это нечасто, отдавая много времени супруге Полине Невзоровой и пятерым детям-школьникам.Тем не менее, актер нашел возможность появиться в передаче Леры Кудрявцевой и Оскара Кучеры "Звезды сошлись", свежий выпуск которой был посвящен мамам знаменитостей. Сергей Горобченко рассказал о том, что несколько лет назад его матери врачи поставили неутешительный диагноз – онкология.Все началось с того, что он заметил над верхней губой Нины Александровны новообразования и порекомендовал ей отправиться в больницу. Однако та собиралась улетать на Гоа и походы по врачам в ее планы не входили. Она решила проконсультироваться со специалистами уже по прилету обратно в Россию. Да и надеялась, что к этому времени все само пройдет. Однако ситуация ухудшилась.После солнцепека, как предполагает мать , новообразования только увеличились и уплотнились. Нина Александровна сдала анализы, биопсию, и лишь через 12 дней узнала, что у нее онкологическое заболевание. Причем время уже поджимало – ей требовалась срочная операция. 68-летняя мать актера не долго думая легла под нож, хотя ее и предупредили, что она лишится части лица, а кожу на щеку ей будут натягивать с шеи.К счастью, операция прошла успешно, и сейчас мать здорова. Нина Александровна ведет активный образ жизни: она нянчится с пятью внуками, регулярно устраивает по пятницам семейные ужины. Мать артиста появилась в студии и призналась, что настолько привыкла к дефекту лица, что забывает про него. Впрочем, сейчас, по словам врачей, Нине Александровне уже можно сделать пластическую операцию, чтобы убрать этот изъян.