Немецкий политолог Александр Рар объяснил в программе 60 минут, почему Германия не пошла на провокацию в Керченском проливе, как того хотели украинские и американские власти.

"Война с Россией — это безумие. Это значит ввязаться в третью мировую войну, поэтому Германия не пошла на провокацию в Керченском проливе", — заявил в программе "60 минут" немецкий политолог Александр Рар."Германия позиционирует себя как новая центристская держава внутри Европы. Постепенно Берлин отходит от американского повеления. Нам очень не нравится, как Америка разговаривала с нами на Мюнхенской конференции, как они поучают нас в вопросах энергетической безопасности. Германия стремится стать лидером в создании новых идей европейской безопасности. И это нас ведет на Восток, к сотрудничеству и добрососедским отношениям с Россией", — заявил Александр Рар, подчеркнув, что в этом Германию поддерживает Франция.Президент Франции Эммануэль Макрон отправил Меркель письмо с призывом воздержаться от необдуманных шагов и не поддаваться на подстрекательство со стороны США.Александр Рар также рассказал, что в Германии 11 марта в журнале Der Spiegel вышла статья экс-советника бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля Хорста Тельчика, в которой он говорит об ошибках Европы в отношениях с Россией. Тельчик заявил, что Европа отвернулась от Путина и отказала России в сотрудничестве."Тельчик не очень влиятельный политик, но к нему прислушиваются. По крайней мере, сейчас в Германии идет бурная дискуссия на тему будущих российско-германских отношений. Большая часть немцев поддерживает политику сближения с Москвой", — подчеркнул немецкий политолог.Канцлер Германии Ангела Меркель категорически отказалась участвовать в новой провокации в Керченском проливе, как того хотели украинские и американские власти. Разговор об этом состоялся 16 февраля на Мюнхенской конференции с вице-президентом США Майком Пенсом. Эту идею отвергли и представители Франции, оценив ее как "ненужную провокацию".21 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что власти Украины готовятся к проведению новой провокации в Керченском проливе при участии представителей стран НАТО.22 февраля представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что министерство ведет дипломатическую работу, которая не позволит Украине повторить провокацию.