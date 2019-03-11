Чистая прибыль Московского кредитного банка по итогам прошлого года по международной финансовой отчетности выросла на 31,5% и составила 27,224 миллиарда рублей. В то же время чистый процентный доход кредитной организации за тот же период вырос на 6,9% – до 48,42 миллиарда рублей.

Чистая прибыль Московского кредитного банка по итогам прошлого года по международной финансовой отчетности выросла на 31,5% и составила 27,224 миллиарда рублей. В то же время чистый процентный доход кредитной организации за тот же период вырос на 6,9% – до 48,42 миллиарда рублей.Прибыль МКБ до налогообложения за 2018 год выросла на 30,8%и составила 35,07 миллиарда рублей. Операционные расходы составили 54,5миллиарда – рост более чем 25%.На конец декабря 2018 года активы банка составили 2,15триллиона рублей, что на 360 миллиардов больше декабря 2017 года: тогдастоимость активов МКБ составляла 1,89 триллиона.Обязательства Московского кредитного банка на 31 декабря2018 года равнялись 1,95 триллиона рублей против 1,71 триллиона на конец 2017года. При этом собственные средства банка на ту же дату достигли 191,2миллиарда рублей против 177,6 миллиарда на конец позапрошлого года.Московский кредитный банк – частный коммерческий банк, онбыл основан в 1992 году. МКБ предлагает услуги для юридических и физическихлиц.МКБ вошел в рейтинг лучших банков мира World's Best Banks2019, став лучшим среди российских кредитных организаций. Рейтинг подготовиливлиятельный деловой журнал Forbes совместно с немецким аналитическим агентствомStatista.Издание Forbes регулярно включает Московский кредитный банкв собственные рейтинги. Так, в августе прошлого года МКБ стал единственнойроссийской компаний в перечне 250 лидеров роста (Growth Champions).Московский кредитный банк стабильно входит в список системнозначимых российских кредитных организаций. В соответствии с рэнкингомИНТЕРФАКС-100, в конце третьего квартала прошлого года МКБ входит в тройкулидеров среди частных банков по объему активов. Кроме того, по данным рейтингаРИА Новости, на 1 февраля текущего года Московский кредитный банк занималвосьмое место в отечественной банковской системе.