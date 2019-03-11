В американском Уичите состоялись бои турнира по смешанным единоборствам сильнейшей в США лиги UFC Fight Night 146. В главном бою турнира Деррик Льюис проиграл Джуниору Дос Сантосу. В его андеркарде побед добились российские бойцы – Яна Куницкая и Омари Ахмедов.

В американском Уичите состоялись бои турнира по смешанным единоборствам сильнейшей в США лиги UFC Fight Night 146. В главном бою турнира Деррик Льюис проиграл Джуниору Дос Сантосу. В его андеркарде побед добились российские бойцы – Яна Куницкая и Омари Ахмедов.Куницкая выступала в предварительном карде соревнований и победила свою соперницу Марион Рено единогласным решением судей: все три арбитра отдали победу россиянке со счетом 29:28. Не смог досрочно завершить свой бой и Ахмедов, который были сильнее Тима Беча также после единогласного решения рефери вокруг октагона – 30:27, 30:27, 30:27.