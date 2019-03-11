После того, как стало известно о расставании Ксении Собчак и Максима Виторгана, гламурная ведущая обнародовала неоднозначный пост о прощении, глупости и пошлости. По мнению телеблондинки, глупый человек видит вокруг себя одну глупость.

После того, как стало известно о расставании Ксении Собчак и Максима Виторгана, гламурная ведущая обнародовала неоднозначный пост о прощении, глупости и пошлости. По мнению телеблондинки, глупый человек видит вокруг себя одну глупость.Накануне, 10 марта, было Прощеное воскресенье. В этот деньу православных христианпринято друг перед другом извиняться. Не осталась в стороне и Ксения Собчак. Скандально известная телеведущая опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram неоднозначный пост. "Уметь прощать и уметь просить прощение? На это способны только сильные, уверенные в себе личности", – заявила Собчак."Мелкий и мелочный человек всегда видит унижение в том, чтобы признать неправоту, и чувствует себя "терпилой" если прощает сам (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – объяснила телеведущая. По мнению Ксении, "главное испытание" происходит после того, как "ты искренне просишь прощения, а в тебя продолжают смачно плевать"."Молча обтереться, и пожалеть человека, который не может справиться со своим эго. И не обижаться . Главное – ты сделал Свою часть "работы" – остальное не на твоей совести", – заключила . Однако, видимо, одного поста ей показалось мало и она выложила следующий, не менее философский."Умный человек даже за глупостью ищет мудрость, пытается извлечь смысл даже из бессмысленного , а с глупым и пошлым человеком ведь как? Куда бы ни пришел, (даже куда его и не зовут вовсе) в первую очередь ему в глаза бросается Пошлость и Глупость. Из миллиарда возможностей он всегда ,так сказать, найдет свое, родное))", – высказалась . Интересно, что многие подписчики обвинили ее же в глупости и пошлости. Нашлись и те, кто высказал мнение, будто телеведущая таким витиеватым образом высказалась о расставании с Максимом Виторганом.