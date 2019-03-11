Используя специальное устройство для считывания кода автосигнализации, злоумышленник похитил деньги из автомобиля местной жительницы.

В конце февраля текущего года в МО МВД России «Муромский» поступило сообщение о том, что у автомобиля «ГАЗ», припаркованного на площадке у одного из домов районного центра, находится подозрительный мужчина, который предпринимает попытки открыть дверь машины.Оперативно прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции задержали 44-летнего ранее судимого жителя соседнего региона, которому данный автомобиль не принадлежит.При осмотре полицейские обнаружили и изъяли у задержанного специальное устройство для считывания кода автомобильной сигнализации.В ходе дальнейшей проверки полицейские установили, что задержанный, используя прибор, планировал проникнуть в чужую машину и похитить имеющиеся там ценные вещи и деньги.Также было установлено, что фигурант осенью прошлого года при помощи изъятого устройства открыл легковой автомобиль, припаркованный у торгового центра в Муроме, и похитил находившиеся в нем пять тысяч рублей.В настоящее время в отношении подозреваемого отделом дознания МО МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.