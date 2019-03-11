Используя специальное устройство для считывания кода автосигнализации, злоумышленник похитил деньги из автомобиля местной жительницы.
В конце февраля текущего года в МО МВД России «Муромский» поступило сообщение о том, что у автомобиля «ГАЗ», припаркованного на площадке у одного из домов районного центра, находится подозрительный мужчина, который предпринимает попытки открыть дверь машины.
Оперативно прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции задержали 44-летнего ранее судимого жителя соседнего региона, которому данный автомобиль не принадлежит.
При осмотре полицейские обнаружили и изъяли у задержанного специальное устройство для считывания кода автомобильной сигнализации.
В ходе дальнейшей проверки полицейские установили, что задержанный, используя прибор, планировал проникнуть в чужую машину и похитить имеющиеся там ценные вещи и деньги.
Также было установлено, что фигурант осенью прошлого года при помощи изъятого устройства открыл легковой автомобиль, припаркованный у торгового центра в Муроме, и похитил находившиеся в нем пять тысяч рублей.
В настоящее время в отношении подозреваемого отделом дознания МО МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).
Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.