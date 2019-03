В Сети набирает популярность флешмоб #trashtag, в рамках которого люди со всего мира убирают мусор, а потом публикуют фотографии до и после. Интернет-пользователи призывают всех сделать мир вокруг себя чище.

В Сети набирает популярность флешмоб #trashtag, в рамках которого люди со всего мира убирают мусор, а потом публикуют фотографии "до" и "после". Интернет-пользователи призывают всех сделать мир вокруг себя чище.Флешмоб зародился 10 марта на популярном интернет-форуме Reddit.Один из пользователей предложил посетителям сайта публиковать фотографии до и после уборки замусоренных территорий и отмечать их тегом #trashtag.Эта идея встретила горячую поддержку пользователей Reddit. Некоторые сравнили новый флешмоб со знаменитым Ice Bucket Challenge, который также был направлен на то, чтобы сделать мир лучше.Много фотографий из разных стран, на которых люди показывают последствия уборки в лесах, парках, на пляжах и улицах, можно найти в специальном разделе Reddit.This should be the new challenge to make the world a better place! from r/wholesomememesMy girlfriend and I doing our part for #trashtag at the beach the other day. from r/pics#trashtag my friends cleaned up this street and sat with a stray to watch the beauty from r/TrashTagI wanted to give back to the Filipino community who has been so kind to me; I spent 6 hours at a “local’s” beach and cleaned it up a bit. I know it’s not a lot, but It’s a small way of saying “thank you.” #trashtag from r/TrashTag