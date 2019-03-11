1 января в стране стартовала мусорная реформа. То есть буквально теперь все — от сбора до утилизации — должно стать по-другому.

Ульяновск. Дорога к Драматическому театру мимо площади Ленина. Слева — удивительный вид на волжские дали, справа — вид на удивительные помойки. Под ногами — мусорные лужи, на обочине волнуются звонкие вороны. Соседний двор выглядит так же.Рейд ОНФ. Активисты интересуются, кто в этом дворе региональный оператор. Оператора вызывают к помойке. Он обещает навести порядок и раздает листовки. В них – информация: за мусором теперь в каждый двор приезжают машины разного цвета, выбрасывать отходы тоже придется в разноцветные контейнеры. В особенностях раздельного сбора отходов местные жители ориентируются быстро.1 января в стране стартовала "мусорная реформа". То есть буквально теперь все — от сбора до утилизации — должно стать по-другому.Новый комплекс по сортировке отходов. Такие площадки кроме Ульяновска работают в Подмосковье, Омске, Башкирии, Нижнем Новгороде, Калининграде, Мурманске. Здесь коммунальные отходы разбирают на фракции. Органику превращают в грунт и компост. Полиэтилен, стекло, пластик и бумагу отправляют на вторичную переработку."У нас ювелирная работа. Мы должны из мусора извлечь как можно больше прибыли. Поэтому сортировка становится все более тонкой", — пояснил Ярослав Родионов, руководитель КПО "Экоград".Не только экологично, но и экономично: за отсортированными отходами перерабатывающие компании выстраиваются в очередь. В Подмосковье сразу несколько новых линий делают из вторсырья все — от посуды до подушек.Сортировка и переработка мусора в России началась в рамках нацпроекта "Экология". К 2024 году в стране будут введены новые фабрики по переработке отходов общей мощностью почти 40 миллионов тонн.В семье Квасовых из подмосковной Рузы сами пришли к такому решению: не сваливать в общую кучу, а делить. Облагородили контейнерную площадку вместе с соседями. С 1 января эта система стала единой для всей России."Идеальная картина — это 50% отходов необходимо перерабатывать во вторичные фракции, делать полезную продукцию. А еще 50%, которые невозможно вовлечь во вторичный оборот, необходимо перерабатывать в электроэнергию", — отметил Андрей Шипелов, генеральный директор компании "РТ-Инвест".Сжигание бытовых отходов при максимально высоких температурах — до 1200 градусов. Дымовые газы поступают в реактор, где полностью обезвреживаются. Из трубы выходит абсолютно чистый пар. В московском регионе строят четыре современных завода, еще один — в Татарстане.Находиться здесь, конечно, очень страшно, но отказать себе в удовольствии и не забраться на обрешетку первого котла для термической утилизации мусора невозможно. Он будет 39 метров — выше подъемного крана — и 200 килограммов в сборе.Изучали международный опыт. Японский и немецкий. Идеально чистые коридоры, и не скажешь, что здесь утилизируют мусор. Такая же технология будет применена и в России."У меня три дочки, думаю здесь жить. Завод безопаснее. Полигоны опасны — их надо закрывать", — уверен Евгений Лысенко, администратор проекта.Задача к 2030 году свести к минимуму количество полигонов для коммунального мусора и запретить захоранивать на них необработанные отходы. Полигоны ТБО абсолютно устарели и не отвечают никаким требованиям. Раньше, когда свалку закрывали, ее просто бросали.Это не дороги, а настоящие горные серпантины по склонам гигантских мусорных куч. Таких холмов здесь несколько. Каждый — выше 10-этажки. Мусор складировали с 1974 года, и сколько здесь отходов, понять невозможно.Ульяновский полигон твердых бытовых отходов закрыли год назад, а процесс его рекультивации будет продолжаться еще несколько десятилетий. Все это время здесь с помощью глубокой сортировки и термической переработки будут разбирать и уничтожать мусорные горы. Все — за счет собственных средств региона."Молодежка" ОНФ проводит экологические рейды по всей стране — от Калининграда до Чукотки. Ищут и находят, как сами, говорят "мутные" фирмы."Вызывает вопрос, насколько качественно они смогут подойти к выполнению реформы. Это 20 региональных операторов, которых мы выделили из 150 приступивших к реализации", — сказал руководитель исполкома ОНФ Михаил Развозжаев.В течение двух лет должны быть закрыты и рекультивированы 30 крупных проблемных свалок в черте городов, а за шесть лет и все оставшиеся. "Мусорная" реформа делает отрасль прозрачной. До сих пор здесь было много криминала."Серые" фирмы заключали договоры на вывоз бытовых отходов, выигрывали тендеры, получали деньги, но до официальных полигонов мусор не довозили. Нелегальные свалки и "серые" схемы выявляют волонтеры ОНФ.Компании, которые сдают в аренду участки земли под нелегальные мусорные полигоны, уже штрафуют на сотни тысяч рублей. Действует, видимо, пока не на всех.Не только суровость наказания поможет справиться со свалками. Должно прийти понимание, как цивилизованно решать проблему утилизации. Мусор требует культурного обращения. Для этого даже ввели новый термин — "коммунальные отходы".