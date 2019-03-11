Авиакомпания Ethiopian Airlines сообщила об обнаружении обоих чёрных ящиков на месте крушения Boeing 737. С их помощью эксперты надеются в ближайшее время определить точные причины трагедии, которая унесла жизни более 150 человек. В Эфиопии объявлен траур по жертвам авиакатастрофы. В списке погибших есть и наши соотечественники.

Авиакомпания Ethiopian Airlines сообщила об обнаружении обоих чёрных ящиков на месте крушения Boeing 737. С их помощью эксперты надеются в ближайшее время определить точные причины трагедии, которая унесла жизни более 150 человек. В Эфиопии объявлен траур по жертвам авиакатастрофы. В списке погибших есть и наши соотечественники.Молодая пара из Таганрога — Екатерина и Александр Поляковы, а также инструктор по парашютному спорту из Твери – Сергей Вяликов. Все они приехали в Эфиопию в качестве туристов. В общей сложности, авиакатастрофа унесла жизни 157 человек из 35 государств. В стране объявлен траур.Буквально на две минуты опоздали на злополучный рейс несколько человек. В их числе министр водных ресурсов и окружающей среды Йемена Набиль Абдуллах."Мы благодарим Всевышнего за благополучие министра водных ресурсов и окружающей среды, который опоздал на рейс на несколько минут и прибыл тогда, когда выходы на посадку уже закрылись", — заявил заместитель министра водных ресурсов и окружающей среды Йемена Аммар аль-Аулаки.Внимательно следят за ходом расследования, но приостанавливать эксплуатацию Boeing 737 MAX пока не планируют. Такой комментарий дали СМИ представители российской авиакомпании S7. С аналогичным заявлением выступили "Уральские авиалинии". "Победа" и Utair, которые также являются заказчиками четвертого поколения 737-х – своего решения пока не озвучивают.Что касается руководства Boeing, то выпускать новые рекомендации для заказчиков там не планируют. В компании отметили, что расследование находится на ранней стадии и выводы делать рано. Это, впрочем, не спасло акции американского концерна от резкого падения. На открытии торгов они просели сразу на 10%."Компания Boeing выражает глубочайшие соболезнования семьям пассажиров и экипажа и готово оказать поддержку авиакомпании Ethiopian Airlines. Технические эксперты Boeing отправятся на место крушения для оказания технической поддержки под руководством Комиссии по расследованию происшествий Эфиопии и Национального комитета безопасности на транспорте США", — заявили в компании.Официальные причины трагедии пока не озвучивают. На место крушения направлены представители местной гражданской авиации, а также технические эксперты Boeing. Власти Эфиопии, в свою очередь, обещают максимально содействовать в расследовании."Мы создали экстренный штаб и открываем центры психологической помощи. Причины трагедии установят эксперты гражданской авиации Эфиопии совместно с представителями компании Boeing. Наши авиалинии выполняют свыше 300 рейсов в день и считаются очень безопасными. Так что речь идёт о трагическом исключении из правил", — проинформировал общественность Теволде Гебремариам, глава Ethiopian Airlines.Эфиопия, Китай, а также ещё несколько стран от полётов на американском лайнере временно отказались. За последние полгода — это уже вторая катастрофа с участием Boeing 737 четвертого поколения.В октябре 2018-го такой же самолёт потерпел крушение в Индонезии. Тогда расследование показало, что при неисправности датчика угла атаки, система управления самолётом устанавливает неправильную конфигурацию руля высоты, что и приводит к падению авиалайнера. Возникновение проблемы наиболее вероятно именно в первые минуты полёта, при этом пилоту практически невозможно вручную исправить ситуацию."Мы эксплуатируем в России сотни Boeing и из них немало Boeing 737 MAX. И нас это крайне интересует, чтобы предпринять соответствующие меры, которые бы позволили избежать подобных причин авиакатастроф у нас в стране", — сообщил Олег Смирнов, заслуженный пилот СССР.В ноябре Федеральное управление гражданской авиации США выпустило директиву, требующую дополнительных инструкций экипажу в случае проблем с горизонтальным стабилизатором.Boeing все необходимые изменения внёс, при этом отрицая, что держал в тайне особенности работы своих новых автоматизированных систем.