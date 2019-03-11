По предварительной версии, один из погибших - хозяин сгоревшего дома

По предварительной версии, один из погибших - хозяин сгоревшего домаВ Меленковском районе произошел серьезный пожар. Ранним утром 11 марта на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме в деревне Селено. На место незамедлительно выехали спасатели.Дом полностью охватило пламя, горели также и хозяйственные постройки. Общая площадь, уничтоженная огнем, превысила 100 квадратных метров.На месте пожара обнаружили тела двух человек, вероятно - мужчин. По предварительной версии, один из погибших - хозяин сгоревшего дома.Сотрудникам МЧС предстоит выяснить причины трагедии.