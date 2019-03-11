При обыске в квартире были изъяты пластиковые бутылки, пустые флаконы и фольга, различные пузырьки и ложки со следами нагара...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы выявили и ликвидировали наркопритон на Филевском бульваре.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 40-летнюю москвичку, которая систематически предоставляла свою квартиру наркозависимым лицам для употребления наркотических средств.При обыске в квартире были изъяты пластиковые бутылки, пустые флаконы и фольга, различные пузырьки и ложки со следами нагара, шприцы, трубка для курения и иные приспособления для употребления наркотических средств.Отделом дознания ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93