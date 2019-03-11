На днях мир потрясла катастрофа пассажирского Боинга в Эфиопии. На этом фоне белорусские эксперты бьют тревогу: при президенте Александре Лукашенко страна отказывается от закупок российских самолетов, предпочитая приобретать Боинги той самой аварийной модели. Ни к чему хорошему это не приведет, уверены аналитики.
На днях мир потрясла катастрофа пассажирского "Боинга" в Эфиопии. На этом фоне белорусские эксперты бьют тревогу: при президенте Александре Лукашенко страна отказывается от закупок российских самолетов, предпочитая приобретать "Боинги" той самой аварийной модели. Ни к чему хорошему это не приведет, уверены аналитики.
Катастрофа модели 737 Max 8 за последнее время произошла
дважды – в Эфиопии и Индонезии. Причем оба раза машины упали после не более чем
15 минут нахождения в воздухе. Китайцы уже приостановили использование этих
самолетов, однако у Белоруссии при президенте Александре Лукашенко, по всей
видимости, свой, "особый" путь.
Минск поддерживает свою экономику за счет российских
дотаций, в том числе путем скидок на газ, из-за которых Лукашенко позволил себе
грубый выпад в адрес Владимира Путина на саммите ЕврАзЭс в декабре прошлого
года. Но при этом Белоруссия брезгует покупать российскую продукцию, пишет
телеграм-канал "Бульба престолов".
Валюту Минск использует для закупок американского и
европейского промышленного оборудования и техники. Не является исключением и
гражданская авиация. Авторы телеграм-канала отмечают, что при Минск
"даже близко не рассматривает" покупку новейших российских лайнеров
Superjet 100 производства "Сухого".
Вместо этого в Белоруссии планируют взять в лизинг четыре
тех самых Boeing 737 Max 8. "Приятного полета, уважаемые пассажиры",
– резюмирует "Бульба престолов".
последнее время идет на резкое
обострение в отношениях с Россией. То он позволяет себе грубые выпады в адрес
Владимира Путина, то пугает сограждан потерей независимости. В ходе недавней
беседы с общественностью Батька несколько часов посвятил высказыванию претензий
в адрес восточного соседа.