На днях мир потрясла катастрофа пассажирского Боинга в Эфиопии. На этом фоне белорусские эксперты бьют тревогу: при президенте Александре Лукашенко страна отказывается от закупок российских самолетов, предпочитая приобретать Боинги той самой аварийной модели. Ни к чему хорошему это не приведет, уверены аналитики.

На днях мир потрясла катастрофа пассажирского "Боинга" в Эфиопии. На этом фоне белорусские эксперты бьют тревогу: при президенте Александре Лукашенко страна отказывается от закупок российских самолетов, предпочитая приобретать "Боинги" той самой аварийной модели. Ни к чему хорошему это не приведет, уверены аналитики.Катастрофа модели 737 Max 8 за последнее время произошладважды – в Эфиопии и Индонезии. Причем оба раза машины упали после не более чем15 минут нахождения в воздухе. Китайцы уже приостановили использование этихсамолетов, однако у Белоруссии при президенте Александре Лукашенко, по всейвидимости, свой, "особый" путь.Минск поддерживает свою экономику за счет российскихдотаций, в том числе путем скидок на газ, из-за которых Лукашенко позволил себегрубый выпад в адрес Владимира Путина на саммите ЕврАзЭс в декабре прошлогогода. Но при этом Белоруссия брезгует покупать российскую продукцию, пишеттелеграм-канал "Бульба престолов".Валюту Минск использует для закупок американского иевропейского промышленного оборудования и техники. Не является исключением игражданская авиация. Авторы телеграм-канала отмечают, что при Минск"даже близко не рассматривает" покупку новейших российских лайнеровSuperjet 100 производства "Сухого".Вместо этого в Белоруссии планируют взять в лизинг четыретех самых Boeing 737 Max 8. "Приятного полета, уважаемые пассажиры",– резюмирует "Бульба престолов".последнее время идет на резкоеобострение в отношениях с Россией. То он позволяет себе грубые выпады в адресВладимира Путина, то пугает сограждан потерей независимости. В ходе недавнейбеседы с общественностью Батька несколько часов посвятил высказыванию претензийв адрес восточного соседа.