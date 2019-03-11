Инсулин может помешать развитию злокачественной опухоли. К такому выводу пришли ученые из Института метаболизма Общества Макса Планка.

Инсулин может помешать развитию злокачественной опухоли. К такому выводу пришли ученые из Института метаболизма Общества Макса Планка.Специалисты утверждают, что у людей, которые страдают от лишнего веса, нарушена клеточная мембрана слизистой кишечника, которая не позволяет патогенным микроорганизмам попасть в орган. Опасные бактерии могут вызвать воспалительную реакцию, которая приведет к повреждению ДНК и в итоге спровоцирует развитие онкологического заболевания.Исследователи установили, что гормон инсулин способен восстановить этот слой. Он активирует гены, которые помогают клеткам кишечника образовывать соединения и создавать барьер, которые не будет пускать патогенные микроорганизмы. Как отметили ученые, при переизбытке веса организм перестает быть восприимчивым к инсулину, что увеличивает риск возникновения злокачественной опухоли и диабета, передает.Ранее специалисты из Копенгагенского университета в Дании нашли механизм, который способен препятствовать мутации ДНК и развитию раковых клеток. Они выяснили, что органеллы 53BP1 могут защитить дочерние клетки от унаследования поврежденной ДНК. Они задерживают деление клеток для того, чтобы иммунитет вовремя отреагировал и уничтожил дефект в гене.