Способ борьбы с космической болезнью разработали российские ученые. Это актуально не только для тех, кто отправляется на орбиту, но и для тех, кто много путешествует.

Способ борьбы с космической болезнью разработали российскиеученые. Это актуально не только для тех, кто отправляется на орбиту, но и длятех, кто много путешествует.Стенд для диагностики космической болезни движения (КБД)создали ученые Института медико-биологических проблем РАН. Недуг проявляется укосмонавтов на орбите, а в будущем может стать серьезной проблемой при полетахна Луну и Марс.С помощью созданного российскими учеными стенда можновыявить предрасположенность кандидата в космонавты к . Кроме того, припомощи установки можно тренировать вестибулярный аппарат – и через некотороевремя интенсивность и продолжительность симптомов снижается.Тестирование на установке "Вега" уже прошли 14 человек, в том числе восемь космонавтов. Мелкосерийное производство можно запустить в течение года – при условии достаточного финансирования, передает .Как отмечается, установка представляет интерес не только для будущих космонавтов. С ее помощью можно тренировать и избавлять от неприятных симптомов людей, которых укачивает в транспорте.Симптомы космическойпроявляются у трети кандидатовв космонавты. Причина их появления в том, что сигналы вестибулярного аппарата противоречатданным, полученным от других систем организма. В результате у человекапоявляется тошнота, рвота, головокружение и даже иллюзии. Все это продолжаетсяв течение нескольких дней после старта – затем мозг адаптируется и симптомыисчезают. Однако по возращении на Землю они снова возникают на некоторое время.