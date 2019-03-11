Способ борьбы с космической болезнью разработали российские
ученые. Это актуально не только для тех, кто отправляется на орбиту, но и для
тех, кто много путешествует.
Способ борьбы с космической болезнью разработали российские
ученые. Это актуально не только для тех, кто отправляется на орбиту, но и для
тех, кто много путешествует.
Стенд для диагностики космической болезни движения (КБД)
создали ученые Института медико-биологических проблем РАН. Недуг проявляется у
космонавтов на орбите, а в будущем может стать серьезной проблемой при полетах
на Луну и Марс.
С помощью созданного российскими учеными стенда можно
выявить предрасположенность кандидата в космонавты к . Кроме того, при
помощи установки можно тренировать вестибулярный аппарат – и через некоторое
время интенсивность и продолжительность симптомов снижается.
Тестирование на установке "Вега" уже прошли 14 человек, в том числе восемь космонавтов. Мелкосерийное производство можно запустить в течение года – при условии достаточного финансирования, передает .
Как отмечается, установка представляет интерес не только для будущих космонавтов. С ее помощью можно тренировать и избавлять от неприятных симптомов людей, которых укачивает в транспорте.
Симптомы космическойпроявляются у трети кандидатов
в космонавты. Причина их появления в том, что сигналы вестибулярного аппарата противоречат
данным, полученным от других систем организма. В результате у человека
появляется тошнота, рвота, головокружение и даже иллюзии. Все это продолжается
в течение нескольких дней после старта – затем мозг адаптируется и симптомы
исчезают. Однако по возращении на Землю они снова возникают на некоторое время.