Клуб Национальной хоккейной лиги Нью-Йорк Рейнджерс принимал на домашнем льду соседей из Нью-Джерси Дэвилз и вынужден был отыгрываться со счета 0:2. Однако в составе рейнджеров нашелся герой – россиянин Евгений Наместников, который вместе с партнерами организовал погоню и победу – 4:2.

Клуб Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс" принимал на домашнем льду соседей из "Нью-Джерси Дэвилз" и вынужден был отыгрываться со счета 0:2. Однако в составе "рейнджеров" нашелся герой – россиянин Евгений Наместников, который вместе с партнерами организовал погоню и победу – 4:2.Еще на 38-й минуте счет был в пользу "дьяволов" после голов Сиверсона и Колмана. Но в конце второго периода Наместников ассистировал Строуму, в начале третьего счет сравнял Гаек, а в концовке встречи сам россиянин и снова Строум с его подачи добились для "Нью-Йорка" победы.