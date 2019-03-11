11.03.2019

2019-03-11 17:41:20

Находившегося 18 лет в розыске мужчину поймали в Москве

В Москве был задержан гражданин Казахстана, который находился в международном розыске на протяжении 18 лет, передает "". Он обвиняется в убийстве своего бизнес-партнера в 2001 года. Задержанный экстрадирован в Казахстан.