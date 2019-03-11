Нетрезвый водитель автомобиля выехал на полосу встречного движения, чтобы повернуть налево. В момент совершения маневра в него влетел мотоциклист, который получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение.

Камера наблюдения запечатлела момент аварии с участием мотоциклиста, произошедшей в минувшее воскресенье, 10 марта, на улице Советской в Славянске-на-Кубани.Водитель автомобиля Chevrolet Niva попытался совершить левый поворот. В тот момент, когда машина пересекала полосу встречного движения, в нее врезался байкер после удара вылетевший из "седла" и рухнувший на асфальт.В результате столкновения водитель двухколесного транспортного средства получил травмы и был госпитализирован.Установлено, что мужчина, находившийся за рулем Chevrolet, находился в состоянии алкогольного опьянения, об этом сообщают СМИ, со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД РФ.