Чипмейкеры снова укрупняются: один из лидеров этого рынка, американская Nvidia, объявила о поглощении израильско-американской Mellanox. Сумма сделки, которая позволит Nvidia расширить портфель предлагаемых решений для крупных дата-центров и суперкомпьютеров, составит 6,9 млрд долларов.

Чипмейкеры снова укрупняются: один из лидеров этого рынка, американская Nvidia, объявила о поглощении израильско-американской Mellanox. Сумма сделки, которая позволит Nvidia расширить портфель предлагаемых решений для крупных дата-центров и суперкомпьютеров, составит 6,9 млрд долларов.Сделка является продолжением стратегии Nvidia по освоению рынка центров обработки данных. За последние годы компании удалось убедить многих корпоративных заказчиков, что производимые ею чипы для обработки графики отлично подходят и для вещей вроде распознавания изображений и нейросетевых вычислений.Mellanox, основанная в конце 90-х в Израиле выходцами из Intel, исходно разрабатывала чипы для сетевого оборудования, а затем стала делать и готовые устройства (свитчи, адаптеры и т.п.). В последнее время компания сфокусировалась на технологиях, повышающих скорость и эффективность обмена данными в составленных их многочисленных вычислительных кластеров системах. Например, ее продукты линейки InfiniBand используют многие суперкомпьютеры, входящие в список ТОП-500.По информации Bloomberg, Nvidia была не единственным претендентом на поглощение Mellanox: покупку рассматривала и Intel, однако в итоге предпочтительным оказалось предложение производителя графических чипов.Как рассказал в интервью Bloomberg глава Nvidia Дженсен Хуанг, дата-центры будущего станут фактически гигантскими компьютерами с десятками тысяч вычислительных узлов. Чтобы они смогли эффективно распределять вычислительную нагрузку, пригодятся технологии, подобные тем, которые разрабатывает Mellanox. В будущем Nvidia сможет помочь строить такие "дата-центры будущего" компаниям вроде Google, Amazon или Microsoft.