В Национальной хоккейной лиге в очередной встрече Тампа-Бэй Лайтнинг принимала на домашнем льду Детройт Рэд Уингз. Все ждали новых голевых успехов от российского лидера молний Никиты Кучерова и он не подвел: два его гола легли в победную копилку клуба – 3:2.

В Национальной хоккейной лиге в очередной встрече "Тампа-Бэй Лайтнинг" принимала на домашнем льду "Детройт Рэд Уингз". Все ждали новых голевых успехов от российского лидера "молний" Никиты Кучерова и он не подвел: два его гола легли в победную копилку клуба – 3:2.Кучеров забросил вторую и третью, победную шайбу своей команды. Во втором случае ему ассистировал одноклубник и соотечественник Михаил Сергачев. Всего на счету Никиты стало 110 голевых баллов (голы и пасы) за сезон и это – рекорд его клуба.