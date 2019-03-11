В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день. В Коламбусе местные Блю Джакетс принимали Питтсбург Пингвинз. Дуэль российского вратаря хозяев Сергей Бобровского и нападающего пингвинов Евгения Малкина завершилась в пользу первого – 2:1.

В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день. В Коламбусе местные "Блю Джакетс" принимали "Питтсбург Пингвинз". Дуэль российского вратаря хозяев Сергей Бобровского и нападающего "пингвинов" Евгения Малкина завершилась в пользу первого – 4:1.При этом нельзя сказать, чтобы гости сильно досаждали Бобровскому. "Пингвинз" уступили не только по голам, но и по броскам в створ – 29:33. Малкин произвел всего два "выстрела" по воротам соотечественника, но сам не забил, а лишь заработал балл ассистента, когда забивал Астон-Риз. В "Коламбусе" шайбы на счету Дженнера, Эткинсона (две) и Бьоркстранна.