Грузовики с гуманитарной помощью для Венесуэлы на границе с Колумбией сожгли не сторонники Мадуро, а оппозиция. Это признали и журналисты Нью-Йорк Таймс. Они изучили материалы с места - в том числе и те, которые нигде не публиковались.

Грузовики с гуманитарной помощью для Венесуэлы на границе с Колумбией сожгли не сторонники Мадуро, а оппозиция. Это признали и журналисты "Нью-Йорк Таймс". Они изучили материалы с места — в том числе и те, которые нигде не публиковались. И пришли к выводу — огонь вспыхнул от коктейля Молотова, который один из сторонников оппозиции бросил в сторону Нацгвардии Венесуэлы.До границы бутылка не долетела — угодила в одну из фур, сообщает телеканал "Россия 24". Та мгновенно вспыхнула. Сразу после этого гумпомощь со всех четырех грузовиков растащили сторонники Гуайдо. Белый дом обвинил во всем президента Мадуро. В "Нью-Йорк Таймс" подчеркнули, что администрации Трампа и ведущим американским СМИ нужно проверять информацию – прежде, чем тиражировать ложь.