Результаты президентских выборов на Украине серьезно изменят ситуацию в мире. В частности, большие перемены ждут европейский газовый рынок.

Результаты президентских выборов на Украине серьезно изменятситуацию в мире. В частности, большие перемены ждут европейский газовый рынок.Обозреватель Financial Times НикБатлер прогнозирует, что после завершения строительства второй нитки "Северногопотока – 2", другие проходящие через Украину газопроводы в Европу будутперекрыты, в результате чего Киев потеряет транзитные сборы в размере трехмиллиардов долларов. Это приведет к неожиданным изменениям на европейскомгазовом рынке.Но, при победе на выборах Юлии Тимошенко, Москва могла бысохранить существующие газопроводы на Украине, а также дополнительно наращиватьобъемы по новой трубе. Именно поэтому США и Европа делают ставку на газовуюпринцессу, которая, скорее всего, станет новым президентом Незалежной.При таком исходе выборов Украина может вернуться вроссийскую зону влияния. Ник Балтер констатирует, что сейчас в Вашингтоне малообеспокоены украинским вопросом: ни президент Дональд Трамп, ни госсекретарьСША Майк Помпео не встречались с Порошенко перед выборами.Оценивая влияние выборов на внутреннюю ситуацию журналист FinancialTimes уверен, они сведут на нет все достигнутые с 2014 года скромные результатыв сфере борьбы с коррупцией. В экономике страны, по мнению Балтера, тоже всетолько ухудшится.Президентские пройдут 31 марта, в них примутучастие 39 кандидатов. По последним данным соцопросов, тройка лидеров выглядиттак: на первом месте с большим отрывом находится актер Владимир Зеленский; вторуюпозицию занимает лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко: замыкает тройкудействующий президент Петр Порошенко. Эксперты уверены, что выборы пройдут вдва тура.