Результаты президентских выборов на Украине серьезно изменят
ситуацию в мире. В частности, большие перемены ждут европейский газовый рынок.
Результаты президентских выборов на Украине серьезно изменят
ситуацию в мире. В частности, большие перемены ждут европейский газовый рынок.
Обозреватель Financial Times Ник
Батлер прогнозирует, что после завершения строительства второй нитки "Северного
потока – 2", другие проходящие через Украину газопроводы в Европу будут
перекрыты, в результате чего Киев потеряет транзитные сборы в размере трех
миллиардов долларов. Это приведет к неожиданным изменениям на европейском
газовом рынке.
Но, при победе на выборах Юлии Тимошенко, Москва могла бы
сохранить существующие газопроводы на Украине, а также дополнительно наращивать
объемы по новой трубе. Именно поэтому США и Европа делают ставку на газовую
принцессу, которая, скорее всего, станет новым президентом Незалежной.
При таком исходе выборов Украина может вернуться в
российскую зону влияния. Ник Балтер констатирует, что сейчас в Вашингтоне мало
обеспокоены украинским вопросом: ни президент Дональд Трамп, ни госсекретарь
США Майк Помпео не встречались с Порошенко перед выборами.
Оценивая влияние выборов на внутреннюю ситуацию журналист Financial
Times уверен, они сведут на нет все достигнутые с 2014 года скромные результаты
в сфере борьбы с коррупцией. В экономике страны, по мнению Балтера, тоже все
только ухудшится.
Президентские пройдут 31 марта, в них примут
участие 39 кандидатов. По последним данным соцопросов, тройка лидеров выглядит
так: на первом месте с большим отрывом находится актер Владимир Зеленский; вторую
позицию занимает лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко: замыкает тройку
действующий президент Петр Порошенко. Эксперты уверены, что выборы пройдут в
два тура.