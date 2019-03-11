Группа Дятлова стала жертвой зачистки. Такую версию озвучил незадолго до своей смерти единственный уцелевший участник трагического похода 1959 года.

Группа Дятлова стала жертвой зачистки. Такую версию озвучилнезадолго до своей смерти единственный уцелевший участник трагического похода1959 года.Юрия Юдина от смерти спасла болезнь. Руководитель группыИгорь Дятлов отправил его домой – у Юрия воспалился седалищный нерв. 1 февраляЮдин вернулся в Свердловск и сообщил о том, что поход займет больше временииз-за погодных условий. А 19 февраля Юрий узнал, что группа не вернулась изпохода."Мое мнение, что они стали жертвами зачистки, случайнооказались свидетелями каких-то испытаний и, подвергшись отравлению, былиобречены на смерть", – сказал Юдин в интервью "Комсомольской правде"о в 2012 году.Последний из группы Дятлова жил в Соликамске, куда попал пораспределению после окончания института. Он работал на заводе, а такжеорганизовал туристический клуб. Умер Юрий Юдин в 2016 году. У участника группыДятлова обострился ревмокардит, которыйон заработал еще на уборке картофеля в детстве, пишет Ura.ru.Ранее исследователи опровергли официальную версию гибели туристов на Северном Урале. Они считают, что в деле о смерти студентов из слишком много белых пятен.Эксперты уверены, что истинной причиной гибели туристов не могла стать разбушевавшаяся стихия. Четверо студентов имели очень серьезные травмы, что неизбежно вызывает подозрения криминального характера. При этом версия насильственной смерти была озвучена сразу – однако по неизвестным причинам расследование решили прекратить.По официальной версии, причиной гибели в Свердловской области в 1959 году стали непростые природные условия. Участники похода под руководством Игоря Дятлова оказались к ним не готовы.