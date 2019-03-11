Бывший соратник президента Украины Петра Порошенко, депутат Верховной рады Сергей Лещенко сделал шокирующее заявление о бегстве главы государства с Украины. Политик раскрыл место, где лидер Незалежной подготовил себе убежище.

Бывший соратник президента Украины Петра Порошенко, депутат Верховной рады Сергей Лещенко сделал шокирующее заявление о бегстве главы государства с Украины. Политик раскрыл место, где лидер Незалежной подготовил себе убежище.По словам парламентария, Порошенко вполне может бежать сУкраины. Пункт назначения – Испания, где у главы государства купленанедвижимость.Пиренейский полуостров – не единственное возможное укрытиедля Порошенко в случае его проигрыша на выборах. Лещенко полагает, чтопрезидент может бежать в Молдавию, где большое влияние имеет главаДемократической партии Владимир Плахотнюк – бизнес партнер Порошенко.Лещенко считает, что после выборов украинцы захотят наказатьПорошенко за провальную пятилетку. Причиной станет банальная коррупция, вкоторой погрязла страна. На своем YouTube-канале парламентарий подчеркнул, чтолично общался с президентом и знает, о чем говорит.Эксперты, однако, на возможный побег в Испаниюсмотрят скептически. По словам декана факультета экономических и социальныхнаук РАНХиГС Александра Чичина, у королевства и без того полно проблем, чтобыдавать приют столь неоднозначной личности, как украинский лидер.Мало того, подчеркнул аналитик, между ним и Испанией нетникаких связей. "Если он куда-то и может отправиться в случае проигрыша,то так же, как его предшественники, в США", – цитирует Чичина .Рейтинг за несколько недель до выборов президентаУкраины – 2019 оставляет желать лучшего. Главу государства поддерживают неболее 15% населения. Президента опережает актер Владимир Зеленский.