Бывший соратник президента Украины Петра Порошенко, депутат Верховной рады Сергей Лещенко сделал шокирующее заявление о бегстве главы государства с Украины. Политик раскрыл место, где лидер Незалежной подготовил себе убежище.
Бывший соратник президента Украины Петра Порошенко, депутат Верховной рады Сергей Лещенко сделал шокирующее заявление о бегстве главы государства с Украины. Политик раскрыл место, где лидер Незалежной подготовил себе убежище.
По словам парламентария, Порошенко вполне может бежать с
Украины. Пункт назначения – Испания, где у главы государства куплена
недвижимость.
Пиренейский полуостров – не единственное возможное укрытие
для Порошенко в случае его проигрыша на выборах. Лещенко полагает, что
президент может бежать в Молдавию, где большое влияние имеет глава
Демократической партии Владимир Плахотнюк – бизнес партнер Порошенко.
Лещенко считает, что после выборов украинцы захотят наказать
Порошенко за провальную пятилетку. Причиной станет банальная коррупция, в
которой погрязла страна. На своем YouTube-канале парламентарий подчеркнул, что
лично общался с президентом и знает, о чем говорит.
Эксперты, однако, на возможный побег в Испанию
смотрят скептически. По словам декана факультета экономических и социальных
наук РАНХиГС Александра Чичина, у королевства и без того полно проблем, чтобы
давать приют столь неоднозначной личности, как украинский лидер.
Мало того, подчеркнул аналитик, между ним и Испанией нет
никаких связей. "Если он куда-то и может отправиться в случае проигрыша,
то так же, как его предшественники, в США", – цитирует Чичина .
Рейтинг за несколько недель до выборов президента
Украины – 2019 оставляет желать лучшего. Главу государства поддерживают не
более 15% населения. Президента опережает актер Владимир Зеленский.