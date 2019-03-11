На сайте Московского международного салона образования (ММСО) появилось название должности министра Ольги Васильевой с орфографической ошибкой — ее назвали министром просвящения. GR-директор ММСО Оксана Гончарова заявила, что опечатку исправили, инцидент исчерпан.

На сайте Московского международного салона образования (ММСО) появилось название должности министра Ольги Васильевой с орфографической ошибкой — ее назвали министром "просвящения".Комментируя этот инцидент, GR-директор ММСО, директор центра развития художественного творчества и гуманитарных технологий Оксана Гончарова заявила, что это "досадная техническая ошибка", опечатку исправили. По ее словам, инцидент полностью исчерпан, пишет РИА Новости.Московский международный салон образования — это платформа развития диалога между образовательным сообществом, экспертами, представителями государственной власти и бизнеса по актуальным вопросам настоящего и будущего системы образования. Кроме того, ММСО пытается привлечь внимание российских и иностранных предпринимателей к участию в российском образовательном процессе.