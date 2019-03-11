Общероссийский народный фронт подвел первые итоги масштабной кампании по контролю за реализацией так называемой мусорной реформы.

Общероссийский народный фронт подвел первые итоги масштабной кампании по контролю за реализацией так называемой "мусорной реформы". С начала года в России введена новая система регулирования услуг по утилизации твердых коммунальных отходов. Теперь за это должны отвечать региональные операторы, отобранные властями по конкурсу. А граждане получают отдельную платежку.Правительство России в контакте с региональными властями занимается тем, чтобы суммы в этих платежках не были заоблачными. Ведется также работа по ликвидации уже существующих свалок и созданию сети мусороперерабатывающих заводов. Для Москвы, Петербурга и Севастополя пока предусмотрена отсрочка до 2021 года.Вообще утилизацией мусора в России системно никто никогда не занимался. Сбрасывали на свалки и забывали. Понятно, что страна большая, но дальше так продолжаться не может. Предстоит с нуля создать целую отрасль. Недавно в Послании Федеральному Собранию по теме высказался президент."Если все сведется к росту платы за вывоз мусора, это не работа, а профанация. Люди должны видеть, за что они платят немалые деньги и какие реальные изменения происходят. Нужно навести порядок в этой сфере, избавиться от мутных структур, которые не несут никакой ответственности, а только получают сверхприбыли, сваливая мусор где и как придется", — заявил глава государства.Обеспечить гражданский контроль за ходом реформы Владимир Путин поручил Общероссийскому народному фронту. Первые результаты как раз и были представлены 4 марта. Активисты ОНФ выявили как минимум два десятка "мутных" мусорных контор. Это компании, не понятно как выигравшие региональные конкурсы на вывоз и утилизацию мусора на миллиарды рублей, но даже на первый взгляд своими силами исполнить обязательства не способны. Общественники проверили 142 региональных оператора. Оказалось, что в штате пяти компаний вообще нет сотрудников. У 15 операторов есть лишь один сотрудник. Более того, уставной капитал многих организаций не превышает 10-20 тысяч рублей, а прибыли в 2017 году у них нет, то есть еще год назад таких компаний просто не было.Вот такие данные о "мутных" компаниях представил ОНФ:- Карелия. У регионального оператора один сотрудник, соглашение — на 29 миллиардов рублей;- Пензенская область — один сотрудник, сумма — более 4 миллиардов рублей;- у оператора в Татарстане один сотрудник и контракт почти на 27 миллиардов;- в Дагестане у мусорной компании вообще нет сотрудников, а контракт — на 6 миллиардов рублей;- в Орловской области конкурс выиграл оператор, в штате которого один человек, а сумма — 8 миллиардов;- отличилась и Белгородская область: в компании один сотрудник, а сумма контракта — 28 миллиардов рублей.Согласитесь, есть во всем этом острый коррупционный аромат, способный уничтожить на корню любое благое дело. ОНФ уже призвал губернаторов провести новые конкурсы и попросил ФАС разобраться, каким образом проходили конкурсные процедуры.Кстати, еще один тревожный факт от ОНФ: из 230 региональных конкурсов по выбору оператора по обращению с мусором в 153 торги прошли с одним участником. Это 66% торгов, что конечно, свидетельствует об отсутствии конкуренции в отрасли, а ведь именно она — залог того, что цены в платежках россиян за вывоз мусора будут как минимум умеренными.