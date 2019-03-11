Видео испытаний станции визуально-оптических помех Филин, которая уже действует на нескольких кораблях Военно-морского флота России, опубликовал в воскресенье телеканал Звезда.

Видео испытаний станции визуально-оптических помех "Филин", которая уже действует на нескольких кораблях Военно-морского флота России, опубликовал в воскресенье телеканал "Звезда".Система работает следующим образом: сперва включается нечто вроде мощного прожектора, а затем его переводят в "помеховый режим", который может ослепить противника на расстоянии до двух километров, провоцировать у солдат врага галлюцинации и вывести из строя его аппаратуру. Зрение у людей восстанавливается только через некоторое время.Кроме того, в темное время суток "Филин" нейтрализует прицелы, дальномеры, приборы ночного видения, а также системы наведения противотанковых ракет на расстоянии до пяти километров.Станция разработана госкорпорацией "Ростех". Ранее британские журналисты обнаружили "Филин" на российском фрегате "Адмирал Горшков", когда тот во главе отряда кораблей Северного флота приблизился к базе британских ВВС на побережье Шотландии.