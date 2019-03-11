На проспекте Мира рухнул башенный кран. По предварительным данным, у конструкции оборвался трос противовеса. Пострадал рабочий, сидевший в кабине, и лишь по счастливой случайности не задело никого из прохожих. По словам местных жителей, эта стройка давно вызывала у них опасения.

На проспекте Мира рухнул башенный кран. По предварительным данным, у конструкции оборвался трос противовеса. Пострадал рабочий, сидевший в кабине, и лишь по счастливой случайности не задело никого из прохожих. По словам местных жителей, эта стройка давно вызывала у них опасения.Жители двора на проспекте Мира проснулись от жуткого грохота и скрежета металла: стрела строительного крана, падая, зацепила забор, несколько деревьев и еще автомобиль, который был припаркован рядом. От крана оторвалось множество железных элементов, один из них угодил прямо в Mercedes. У машины разбито заднее стекло. Владельцы подсчитывают убытки.- Сидя дома, услышали громкий грохот. Повреждения на 10 тысяч минимум.В момент падения в кабине находился крановщик. Он получил травму ноги. Мужчину госпитализировали в институт Склифосовского."Две машины скорой помощи стояли, и вынесли потом человека", — рассказывает очевидец Нина Петрова.После инцидента на место приехали все экстренные службы. Спасателями был организован оперативный штаб. Полиция оцепила территорию."Пожарно-спасательные подразделения прибыли на проспект Мира к дому номер 125, где произошло падение части крана. Сотрудники МЧС оказали помощь, извлекли человека и передали медикам для осмотра", — сообщил Сергей Власов, дежурный офицер Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Москве.Строительство на площадке ведется по заказу Научно-исследовательского института приборостроения. Возводят новый корпус. Представители заказчика ситуацию не комментируют, впрочем, как и подрядчик, которому принадлежит кран.- Причины будут выяснены, пока ничего вам сказать не могу.Однако местные жители рассказали, что к этой стройке у них давно есть претензии.- Когда я проходила мимо, я не раз обращала внимание на этот кран. Он какой-то был хлипкий, ненадежный кран. И это не только мое ощущение. Люди говорили, что из-за ветра он очень сильно качался всегда.Что стало причиной инцидента, сильный ветер или неправильное использование строительной техники, еще предстоит выяснить правоохранительным органам и специалистам Ростехнадзора.