На проспекте Мира рухнул башенный кран. По предварительным данным, у конструкции оборвался трос противовеса. Пострадал рабочий, сидевший в кабине, и лишь по счастливой случайности не задело никого из прохожих. По словам местных жителей, эта стройка давно вызывала у них опасения.
На проспекте Мира рухнул башенный кран. По предварительным данным, у конструкции оборвался трос противовеса. Пострадал рабочий, сидевший в кабине, и лишь по счастливой случайности не задело никого из прохожих. По словам местных жителей, эта стройка давно вызывала у них опасения.
Жители двора на проспекте Мира проснулись от жуткого грохота и скрежета металла: стрела строительного крана, падая, зацепила забор, несколько деревьев и еще автомобиль, который был припаркован рядом. От крана оторвалось множество железных элементов, один из них угодил прямо в Mercedes. У машины разбито заднее стекло. Владельцы подсчитывают убытки.
- Сидя дома, услышали громкий грохот. Повреждения на 10 тысяч минимум.
В момент падения в кабине находился крановщик. Он получил травму ноги. Мужчину госпитализировали в институт Склифосовского.
"Две машины скорой помощи стояли, и вынесли потом человека", — рассказывает очевидец Нина Петрова.
После инцидента на место приехали все экстренные службы. Спасателями был организован оперативный штаб. Полиция оцепила территорию.
"Пожарно-спасательные подразделения прибыли на проспект Мира к дому номер 125, где произошло падение части крана. Сотрудники МЧС оказали помощь, извлекли человека и передали медикам для осмотра", — сообщил Сергей Власов, дежурный офицер Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Москве.
Строительство на площадке ведется по заказу Научно-исследовательского института приборостроения. Возводят новый корпус. Представители заказчика ситуацию не комментируют, впрочем, как и подрядчик, которому принадлежит кран.
- Причины будут выяснены, пока ничего вам сказать не могу.
Однако местные жители рассказали, что к этой стройке у них давно есть претензии.
- Когда я проходила мимо, я не раз обращала внимание на этот кран. Он какой-то был хлипкий, ненадежный кран. И это не только мое ощущение. Люди говорили, что из-за ветра он очень сильно качался всегда.
Что стало причиной инцидента, сильный ветер или неправильное использование строительной техники, еще предстоит выяснить правоохранительным органам и специалистам Ростехнадзора.