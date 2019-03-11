5 марта, в годовщину смерти генералиссимуса Сталина, группа российских сталинистов по традиции возложила цветы к его могиле на Красной площади в Москве.

5 марта, в годовщину смерти генералиссимуса Сталина, группа российских сталинистов по традиции возложила цветы к его могиле на Красной площади в Москве.Когда я был маленький, Сталин лежал в Мавзолее рядом с Лениным. А позже, после того как Хрущев на ХХ съезде партии раскрыл масштаб сталинских репрессий, тело Сталина из Мавзолея вынесли и захоронили тут же по соседству, но все же на Красной площади. Тогда для советского общества это был компромисс: не в Мавзолее, а рядом на почетном месте в знак признания и заслуг. Как-никак главнокомандующий Победы, провел страну от деревянной сохи до ядерной державы. Факт.Любая историческая фигура противоречива. Даже канонизированный креститель Руси святой князь Владимир — это набор плюсов и минусов. А у нас в Отечестве так уж принято, что мы видим либо то, либо другое. И мы до сих пор спорим, Сталин, он плохой или хороший.Китайцы как-то разобрались со своим Мао Цзэдуном. По решению правящей Компартии он у них на 80% хороший, а на 20 — плохой. В том смысле, что и ошибки совершал. Но на 80% все же Мао хороший.В Китае вообще за 5 тысяч лет, как считают китайцы, не было ни одного плохого правителя. Все старались и у каждого были свои победы. Осознание этого морально поддерживает китайцев, и они с легким сердцем продолжают идти вперед. Хотя в прошлом чего только ни было: и репрессии, и голод, и глупости, и разорение страны.Но опора — на другое. Мао завещал не бояться трудностей в решении масштабных задач и в самые суровые годы поставил цель превратить Китай в первую державу мира. Вот и живут китайцы этими заветами, будучи благодарны своему лидеру. Портрет Мао — на центральной площади Пекина и на юанях. Отношение — ровное.У нас — по-другому. У нас все еще много тех, кто Сталина боготворит. И много тех, кто его ненавидит. При этом о сталинских репрессиях, как показал прошлогодний опрос ВЦИОМ, знают 80% россиян. Время от времени кто-то выкрикивает, что Сталина нужно убрать с Красной площади. И Ленина — тоже.Недавно главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко публично обратился к власти. "Пока Сталин лежит в центре Москвы, пока от Сталина измеряется расстояние в России, пока Сталин центр страны, он жив. И с этим надо немедленно покончить. Сталин — это наш позор. Сталин — это то, за что стыдно каждому из нас. У нас должно достать мужества признаться себе в этом позоре и очиститься", — заявил Доренко.Известны высказывания убрать из Мавзолея и Ленина. Цитировать — без надобности.Тем временем ни Путин, ни правительство в дискуссии не вступают, а что касается тела Ленина, то его на данный момент в Мавзолее технически нет — увезли. Раз в год-полтора Ленина забирают во Всероссийский НИИ лекарственных и ароматических растений, где восстанавливают действие бальзамирующего состава. Владимира Ильича переодевают в свежую сорочку, повязывают ему новый черный галстук в белый горох и одевают в очередной — с иголочки костюм. Сейчас — как раз такая процедура. Ответственна за все Федеральная служба охраны (ФСО). Вновь откроется Мавзолей Ленина после 16 апреля, ко дню рождения вождя мирового пролетариата.Как видим, государство тихо и без лишнего шума сохраняет и Ленина, и Сталина на своих местах. Но почему? А потому, чтобы не бередить общественные настроения, чтобы не разжигать.По большим праздникам — например, на День Победы или на фестиваль военных оркестров "Спасская башня" — Мавзолей Ленина драпируют цветным ситцем, чтобы форма не узнавалась, а могилу Сталина загораживают гостевыми трибунами — от глаз подальше. А по будням Ленин и Сталин вновь в наличии.В России негласно заключен своего рода "Пакт забвения". По тем или иным причинам мы до сих пор не можем прийти к согласию по поводу этих исторических фигур. Если так, то отложим этот спор еще на неопределенное время.Мы также не можем прийти к согласию и по нашей революции 1917 года. Ее 100-летие прошло столь тихо, что будто и не было юбилея. Ни одного центрального мероприятия, ни речей, ни парада. Значит, пока не переварили. А если так, лучше штиль забвения. Других дел полно.Вот в Париже, например, в честь Великой французской революции в День взятия Бастилии каждый год 14 июля проводят парад. Но для того, чтобы вспоминать так ту революционную кровь, для того, чтобы вычленить из той революции здоровую энергию для себя сегодняшних, французам понадобилось 230 лет. В этом году будет этот юбилей. Так что и 100 лет для переваривания событий такого масштаба, как наша революция, мало. У китайцев получается быстрее. У нас и французов — нет. Без оценок. Просто как факт.Быстрее не получается и у испанцев. Сейчас в Испании — обострение спора о могиле диктатора Франко в Долине Павших. Этот огромный мемориальный комплекс с крестом высотой 150 метров до недавнего времени считался памятником примирения, ведь там похоронены и жертвы Гражданской войны в Испании с обеих сторон, и сам Франко. По опросам, испанцы делятся примерно пополам. Чуть больше тех, кто выступает за перенос могилы Франко на новое место. Но споры становятся все ожесточеннее.Диктатор Франко умер в 1975-м. Стране предстояло перейти в другой, демократический, режим. Обществу и новой власти хватило ума не разжигать новую рознь, не проводить люстрацию, а объявить амнистию всем.Пакет законов, выработанный за два года после смерти Франко, образно называется "Пактом забвения". Его идея состояла в том, чтобы сфокусироваться не на прошлом, а на будущем. Не превращать друг друга во врагов, а объединить усилия по строительству новой жизни. "Пакт забвения" исправно работал десятилетия. Сейчас — все больше тех, кто готов от забвения отказаться.