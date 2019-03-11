Конькобежец из России Павел Кулижников одержал итоговую победу в сезоне 2018/19 в общем зачете Кубка мира на дистанции 500 метров. В итоговом протоколе 24-летний россиянин набрал 630 баллов и не подпустил к себе никого из преследователей.

Конькобежец из России Павел Кулижников одержал итоговую победу в сезоне 2018/19 в общем зачете Кубка мира на дистанции 500 метров. В итоговом протоколе 24-летний россиянин набрал 630 баллов и не подпустил к себе никого из преследователей.На заключительном этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити Кулижников в забеге на 500 метров продемонстрировал 12-й результат – 41,283 секунды. Победу на дистанции одержал японский конькобежец Тацуя Синхама (33,790), второе место занял Мин Кью Ча из Южной Кореи (34,030), а замкнул тройку лучших японец Юма Мураками (34,104).Отметим, что в женской сетке соревнований в забеге на 500 метров серебряную медаль завоевала россиянка Ольга Фаткулина. Кроме того, накануне победу в общем зачете Кубка мира на дистанции 1500 метров одержал еще один россиянин – Денис Юсков.