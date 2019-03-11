Житель американского Мэриленда рискует столкнуться с уголовным преследованием и нарваться на крупный штраф за то, что голыми руками поймал пеликана, от клюва которого позже и пострадал. Приятели сняли улов на видео, которое и станет основным доказательством в случае задержания охотника за приключениями.

Житель американского Мэриленда рискует столкнуться с уголовным преследованием и нарваться на крупный штраф за то, что голыми руками поймал пеликана, от клюва которого позже и пострадал. Приятели сняли улов на видео, которое и станет основным доказательством в случае задержания охотника за приключениями.Запись из Ки-Уэста, что во Флориде, американец выложил 7 марта, а уже на следующий день ей заинтересовались в местной комиссии по охране диких животных. На кадрах видно, как мужчина рыбой подманивает птицу, а затем прыгает на нее с пирса под одобрительный смех приятелей. В неволе пеликан пробыл не более 10 секунд — собравшись с силами, он сделал обманное движение крылом, а затем клювом ударил по голове своего обидчика, после чего ретировался.Охотнику, найти которого пока не удалось, будет предъявлено обвинение в жестоком обращении с животными, тем паче на его странице в Facebook обнаружилась фотография с удерживаемом в доме олененком. Сам "злоумышленник" в издевку над зоозащитниками написал в воскресенье, что так голоден, что готов съесть пеликана.