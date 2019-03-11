Не только разведывательные, но и ударные беспилотники начнут поступать в российские вооруженные силы уже в 2019 году, заявил министра обороны Сергей Шойгу на заседании комитета Государственной думы по обороне.

Не только разведывательные, но и ударные беспилотники начнут поступать в российские вооруженные силы уже в 2019 году, заявил министра обороны Сергей Шойгу на заседании комитета Государственной думы по обороне.Глава военного ведомства уточнил, что всего за шесть лет в войсках созданы 38 подразделений, на вооружении которых стоит свыше 2 тысяч дронов. Кроме того, беспилотники дали вторую жизнь управляемым артиллерийским снарядам вроде "Краснополя". Этим боеприпасам требуется подсветка цели лазерным лучом. Эту задачу и взяли на себя роботы, что позволило снизить расход дорогих, технологичных снарядов до двух штук на цель."Краснополь" доказал свою эффективность в Сирии. В январе 2018 года эти боеприпасы уничтожили группу террористов, которая ранее обстреляла российскую базу "Хмеймим" из минометов. Всего, отметил Шойгу, в Сирии было опробовано 316 образцов нового вооружения. Также за время операции российские авиация и флот выпустили по объектам террористов 166 высокоточных крылатых ракет.Что касается оснащения армии, то 10 бригад перешли на современные оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер". Плюс почти все подразделения Сухопутных войск России одеты в экипировку "солдата будущего" "Ратник-2".