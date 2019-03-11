Оборонную политику России определяет президент. Так пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-главы ВДВ Владимира Шаманова об учениях США и стран, не обладающих ядерным оружием.

Оборонную политику России определяет президент. Так пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-главы ВДВ Владимира Шаманова об учениях США и стран, не обладающих ядерным оружием, сообщает агентство РИА Новости.Напомним, ранее председатель комитета Госдумы по обороне и бывший главком ВДВ заявил, что "неядерные" страны, которые вместе с США принимают участие в учениях по нанесению тактических ядерных ударов, сами могут стать первоочередными целями. Поэтому, уточнил Шаманов, вызывает недоумение тот факт, что европейцы размещают на своей территории объекты, которые будут уничтожены в первую очередь.