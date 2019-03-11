Все выступают за свободу Интернета, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что ни в Кремле, ни в правительстве, ни среди разработчиков законопроекта об устойчивости Рунета нет сторонников идеи урезания Интернета или ограничения возможностей его работы.

Все выступают за свободу Интернета, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что ни в Кремле, ни в правительстве, ни среди разработчиков законопроекта об устойчивости Рунета нет сторонников идеи урезания Интернета или ограничения возможностей его работы.Дмитрий Песков поддержал позицию участников митинга 10 марта в Москве за свободу Интернета, сообщает "Интерфакс". Но пресс-секретарь главы российского государства не может поддержать непонимание и заблуждение собравшихся на митинг, что принятые законопроекты каким-то образом направлены на ограничение свободы Интернета.Пресс-секретарь Владимира Путина объяснил, что законопроект направлен на обеспечение жизнеспособности Интернета в условиях потенциальных агрессивных действий в киберпространстве по отношению к России. Он видел по телевидению выступление одного из участников митинга о том, что российские власти якобы "хотят нажать кнопку и отключить Интернет"."Это абсолютное заблуждение. При этом этот участник почему-то совершенно не опасается того, что кто-то за океаном нажмет на эту кнопку и отключит его от Интернета, — подчеркнул Дмитрий Песков. — А опасаться надо именно этого".Законопроект как раз разработан для того, чтобы застраховать граждан России от подобных отключений в случае наступления такой ситуации.12 февраля 2019 года Дума приняла в первом чтении законопроект об устойчивой работе Рунета. Авторы инициативы предложили среди прочего сократить объем данных, которые передаются за рубеж и которыми обмениваются российские пользователи. Также предложено обязать операторов устанавливать на сетях связи технические средства, которые определяли бы источник передаваемого трафика.Митинг за свободу Интернета на проспекте Академика Сахарова в Москве прошел 10 марта. На него пришли 6,5 тысячи человек.