Исполнительница разоткровенничалась с поклонниками в Instagram. Певица Нюша призналась, что ее долго мучила обида.

Исполнительница разоткровенничалась с поклонниками вInstagram. Певица Нюша призналась,что ее долго мучила обида.Артистка в Прощеное воскресенье рассказала, что простила человека, который был частью ее жизни. Певица Нюша переосмыслила свои отношения слюдьми.Знаменитостьне стала рассказывать всю историю, заинтриговав пользователей соцсети некоторымиподробностями. "Я простила человека, который был частью моей жизни, но былнесправедлив ко мне… Мое подсознание не могло сделать это несколько лет…", —призналасьзвезда.При этом певица Нюша добавила,что больше не держит обиду, поскольку смогла все переосмыслить. Артистказаверила, что в этом году отпустила все плохое. "Сейчас я это осознала. Гармония и покой вдуше важнее прошлых обид... Обретите покой и освободите себя", – добавила артистка.Подписчики предположили, чтоговорит о Егоре Криде, с которым певица встречалась до того, каквышла замуж. "Зачем Егора сюда приплетать,простила, отпустила, живи дальше. А если вспомнилось, значит чувствуешь вину.Значит, он был прав. Сломать чужую судьбу легко, склеить невозможно, а ранаостается. Не вспоминай его, живи мужем", – написан в комментариях один изфолловеров.Ранее "Дни.ру" писали об отдыхе звезды в Маями вкомпании тогда еще беременной Виктории Лопыревой. Многочисленные фанатысоветовали держаться подальше от Вики, а мужа и вовсе спрятать.