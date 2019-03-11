Следственный комитет попросит арестовать мать пятилетней малышки, обнаруженной в захламленной столичной квартире. Брошенную девочку-маугли нашли в Москве 10 марта.

Следственный комитет попросит арестовать мать пятилетней малышки, обнаруженнойв захламленной столичной квартире. Брошенную девочку-маугли нашли в Москве 10марта.Ребенка нашли в одном из многоквартирных домов Девочка находилась в антисанитарных условиях. Девочку-маугли нашли в полномодиночестве, она несколько дней провела без еды.На мать девочки заведено делоо покушении на убийство. Председатель Следственного комитета России(СКР) Александр Бастрыкин заявил, что будет тщательно следить за ходом его расследования.Мать девочки-маугли уже задержали. Женщине предстоитпройти медицинскую и психолого-психиатрическую экспертизы, сообщает пресс-службаСРК. Также известно, что при допросе она заявила, что является матерью-одиночкойи "вынуждена, уходя на работу либо по делам, оставлять дочь дома одну нанепродолжительное время".Кроме того, у непутевой мамаши – большие долги по кредиту и коммуналке. Она заявила,что из-за этого собиралась продать квартиру.Отметим, что девочку-маугли нашли в Москве благодарясоседу,который услышал детский плачв одной из квартир и вызвал полицию с МЧС. Ребенка с признаками анорексии доставили вбольницу. Сейчас малышке оказывается необходимая медицинская помощь.Найденную в столице девочку-мауглиготовы принять более 30 семей, сообщает "Радио 1" со ссылкой на руководителя Всероссийского движения"Матери России" Валентину Петренко. Ситуацию взялапод контроль уполномоченная при президенте России по правам ребенка АннаКузнецова.