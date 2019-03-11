Погибший в авиакатастрофе в Эфиопии тверитянин был известным парашютистом. Сергею Вяликову было 33 года. В 2017 году он даже стал героем репортажа, снятым ГТРК Вести-Тверь. Сергей летел в Кению, чтобы совершить в африканском городе серию прыжков.

Погибший в авиакатастрофе в Эфиопии тверитянин был известным парашютистом. Сергею Вяликову было 33 года. В 2017 году он даже стал героем репортажа, снятым ГТРК "Вести-Тверь". Сергей летел в Кению, чтобы совершить в африканском городе серию прыжков.Как стало известно, после окончания Тверского государственного технического университета Сергей был инструктором на аэродроме Змеево, это под Тверью. Работал в авиацентре в Кимрском районе. В общей сложности совершил более 1300 прыжков.Летевший из Аддис-Абебы в кенийский Найроби "Боинг" разбился 10 марта. Находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа погибли. Всего 157 человек.Талантливый спортсмен, внесший весомый вклад в развитие парашютного спорта в Тверской области, навсегда останется в наших сердцах, сказал губернатор Игорь Руденя.