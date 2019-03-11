Автобиографическая книга бывшего прокурора Крыма Натальи
Поклонской вызвала ожидаемую реакцию в Киеве. СМИ и соцсети набросились на
депутата Госдумы, осыпая ее оскорблениями.
Автобиографическая книга бывшего прокурора Крыма Натальи
Поклонской вызвала ожидаемую реакцию в Киеве. СМИ и соцсети набросились на
депутата Госдумы, осыпая ее оскорблениями.
Украинские СМИ утверждают, что Наталья Поклонская "опозорилась"
своей автобиографией. Сама автор книги "Крымская весна: до и после.
История из первых уст" на презентации заявила, что предвидит бурную
реакцию, которую вызовет это издание в Незалежной.
"Молодец! Растет! Порнографию ее мы уже видели", "Деточка
после стояния на коленях совсем возвысилась?", "Следующим –
порноальбом?", "А памятник она себе еще не поставила чтоли?", – упражняются
в остроумии комментаторы. Особое раздражение вызвал тот факт, что выход в свет
книги приурочен к 5 годовщине "аннексии" (по терминологии "патриотов")
Крымского полуострова.
Депутат Госдумы презентовала свою
автобиографию "Крымская весна: до и после" 10 марта. Презентация
проходила в парадной столовой Ливадийского дворца. В ней участвовал и муж
Поклонской Иван Соловьев, который выступил соавтором книги.
уверена, что каждый читатель найдет для
себя в книге что-то интересное. Бывший прокурор Крыма подчеркнула, что выход
книги приурочен к пятилетию "крымской весны", передает РИА Новости.
По мнению , украинским спецслужбам эта книга будет
особо интересна. Бывший прокурор Крыма уверена, что издание признают на Украине
экстремистским. "Крымская весна" станет настольной книгой у
руководства СБУ и генпрокурора Украины, убеждена Поклонская.