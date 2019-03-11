Автобиографическая книга бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской вызвала ожидаемую реакцию в Киеве. СМИ и соцсети набросились на депутата Госдумы, осыпая ее оскорблениями.

Автобиографическая книга бывшего прокурора Крыма НатальиПоклонской вызвала ожидаемую реакцию в Киеве. СМИ и соцсети набросились надепутата Госдумы, осыпая ее оскорблениями.Украинские СМИ утверждают, что Наталья Поклонская "опозорилась"своей автобиографией. Сама автор книги "Крымская весна: до и после.История из первых уст" на презентации заявила, что предвидит бурнуюреакцию, которую вызовет это издание в Незалежной."Молодец! Растет! Порнографию ее мы уже видели", "Деточкапосле стояния на коленях совсем возвысилась?", "Следующим –порноальбом?", "А памятник она себе еще не поставила чтоли?", – упражняютсяв остроумии комментаторы. Особое раздражение вызвал тот факт, что выход в светкниги приурочен к 5 годовщине "аннексии" (по терминологии "патриотов")Крымского полуострова.Депутат Госдумы презентовала своюавтобиографию "Крымская весна: до и после" 10 марта. Презентацияпроходила в парадной столовой Ливадийского дворца. В ней участвовал и мужПоклонской Иван Соловьев, который выступил соавтором книги.уверена, что каждый читатель найдет длясебя в книге что-то интересное. Бывший прокурор Крыма подчеркнула, что выходкниги приурочен к пятилетию "крымской весны", передает РИА Новости.По мнению , украинским спецслужбам эта книга будетособо интересна. Бывший прокурор Крыма уверена, что издание признают на Украинеэкстремистским. "Крымская весна" станет настольной книгой уруководства СБУ и генпрокурора Украины, убеждена Поклонская.