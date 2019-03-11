В ходе проведения проверки территории, предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было...

Начальник Следственного отделения ОМВД России по району Нагатинский затон совместно с сотрудниками экипажа автопатруля ОМВД России по району Нагатинский затон задержали 35-летнего жителя столицы за ложное сообщение об угрозе взрыва.В дежурную часть ОМВД России по району Нагатинский затон поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в одном из комбинатов питания, расположенном на Якорной улице.Незамедлительно на место происшествия были направлены сотрудники полиции и экстренные службы. В ходе проведения проверки территории, предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было.В результате проведения проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний житель столицы. Также у злоумышленника был обнаружен и изъят мобильный телефон, с которого был осуществлен звонок.По данному факту следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22